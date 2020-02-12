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11:34   12 Февраля 2020
Россия

Эксперты нашли нелегальные сигареты из Белоруссии в 70 регионах РФ

Эксперты нашли нелегальные сигареты из Белоруссии в 70 регионах РФ

Эксперты нашли нелегальные сигареты из Белоруссии в 70 регионах России, об этом сказано в исследовании IT-компании «Эвотор». В январе 2020 года специалисты провели анализ продажи брендов, которые не завозятся на территорию страны легально. Речь идет о марках NZ, Minsk, FEST, Credo. 

Как отметил директор по маркировке компании «Эвотор» Вячеслав Предыбайло, три процента российской несетевой розницы продают нелегальные сигареты, доля контрабанды из Белоруссии составляет 1,1 процента.

Каждая пятая пачка, продаваемая в Смоленской и Челябинской областях, привезена именно из соседской республики нелегально. В этих регионах доля контрафакта составила 22 процента от общего числа табачных изделий. Далее в «рейтинге» Дагестан, где нелегально завезено из Белоруссии 10 процентов табака. Также в список попали Волгоградская, Ивановская и Вологодская области и Санкт-Петербург. 

Стоимость такой контрафактной пачки примерно в половину меньше рекомендованной цены, что заставляет людей покупать нелегальные сигареты, говорят исследователи.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #табак #сигареты

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