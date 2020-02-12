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11:47   12 Февраля 2020
Россия

Бизнесмены отказываются отвечать за действия работников, приводящие к трагедии

Бизнесмены отказываются отвечать за действия работников, приводящие к трагедии

Российские предприниматели просят либерализировать законодательство в сфере охраны труда. Бизнес готов нести ответственность за трагические случаи на производстве, но за исключением тех, когда несчастье происходит из-за самодеятельности персонала. 

По словам уполномоченного по вопросам охраны труда в городе Москве Дмитрия Порочкина, в ближайшем будущем нововведения, решающие эту проблему, будут внесены в Трудовой кодекс РФ. Об этом в среду сообщает News.ru.

Поправки помогут снизить риск несчастных случаев на производстве, которые связаны с игнорированием норм охраны труда сотрудником. На сегодняшний день предприниматель отвечает практически за все, даже за самовольные действия работника, что неправильно, считает Порочкин. 

Бизнесмены отказываются отвечать за действия работников, приводящие к трагедии

«Например, есть управляющая компания в сфере ЖКХ, которая сбивает сосульки. Но, допустим, знакомый дворника может залезть на крышу, чтобы помочь, без средств спецзащиты и прохождения инструктажа. Его личная инициатива не прописана в должностной инструкции. В итоге он падает с крыши и разбивается насмерть. А гендиректор фирмы может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной — за ненадлежащее соблюдение норм и правил по охране труда», — объяснил он.

Привлекать руководство компаний к ответственности, когда трагедия случилась по вине сотрудника, несправедливо, считает омбудсмен. Идеи, собранные правозащитником по решению этой проблемы, будут направлены мэру Москвы Сергею Собянину, отмечает издание. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #бизнес #общество #предприниматели

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