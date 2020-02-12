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11:34   12 Февраля 2020
Россия

НАТО не реагирует на предложения РФ по деэскалации напряженности в Европе

НАТО не реагирует на предложения РФ по деэскалации напряженности в Европе

Россия предлагала Североатлантическому альянсу меры по деэскалации напряженности в Европе, но пока никакой реакции на соответствующие предложения не последовало. Об этом в комментарии РИА Новости заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что странам-членам альянса нужно увеличить расходы на оборону из-за якобы более агрессивного поведения РФ в Европе​​​. Кобринец считает, что Североатлантический альянс взял курс на увеличение военных расходов, чтобы нарастить силы и вооружение вблизи российских границ.

«Все это – под предлогом "противодействия российской угрозе"», —  добавил дипломат.

НАТО не реагирует на предложения РФ по деэскалации напряженности в Европе

В 2019 году совокупные расходы стран НАТО на военные нужды превысили триллион долларов, что больше российского оборонного бюджета в 22 раза, продолжил Кобринец. Ориентация Североатлантического альянса на «сдерживание РФ» контрпродуктивна и опасна. Москва готова сотрудничать с НАТО. 

«Предлагаем меры по деэскалации напряженности в Европе. Пока никакой реакции на наши предложения нет. Подождем», — резюмировал дипломат.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #европа #нато #мид рф

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