НАТО не реагирует на предложения РФ по деэскалации напряженности в Европе

Россия предлагала Североатлантическому альянсу меры по деэскалации напряженности в Европе, но пока никакой реакции на соответствующие предложения не последовало. Об этом в комментарии РИА Новости заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что странам-членам альянса нужно увеличить расходы на оборону из-за якобы более агрессивного поведения РФ в Европе​​​. Кобринец считает, что Североатлантический альянс взял курс на увеличение военных расходов, чтобы нарастить силы и вооружение вблизи российских границ.

«Все это – под предлогом "противодействия российской угрозе"», — добавил дипломат.

В 2019 году совокупные расходы стран НАТО на военные нужды превысили триллион долларов, что больше российского оборонного бюджета в 22 раза, продолжил Кобринец. Ориентация Североатлантического альянса на «сдерживание РФ» контрпродуктивна и опасна. Москва готова сотрудничать с НАТО.