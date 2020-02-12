Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме

Две почтовые посылки взорвались в Амстердаме в одном из офисов, передает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

ЧП произошло утром в среду, 12 февраля. С разницей в несколько минут произошло два взрыва. Предположительно, бомбы находились в письмах или посылках, пришедших в отделение. По предварительной информации, в результате первого взрыва никто не пострадал. Есть ли пострадавшие после второго ЧП, сейчас выясняется.

К почтовому офису прибыли спецслужбы и взрывотехники, которым предстоит проверить оставшиеся посылки, а также оцепить здание.

В январе 2020 года письма с бомбами получили в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте, их получили в отеле, на автомобильной заправке и агентстве недвижимости. Но ни одно из взрывных устройств тогда в действие не пришло.