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 Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме

Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме
11:11   12 Февраля 2020
Весь мир

Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме

Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме

Две почтовые посылки взорвались в Амстердаме в одном из офисов, передает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

ЧП произошло утром в среду, 12 февраля. С разницей в несколько минут произошло два взрыва. Предположительно, бомбы находились в письмах или посылках, пришедших в отделение. По предварительной информации, в результате первого взрыва никто не пострадал. Есть ли пострадавшие после второго ЧП, сейчас выясняется. 

К почтовому офису прибыли спецслужбы и взрывотехники, которым предстоит проверить оставшиеся посылки, а также оцепить здание. 

В январе 2020 года письма с бомбами получили в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте, их получили в отеле, на автомобильной заправке и агентстве недвижимости. Но ни одно из взрывных устройств тогда в действие не пришло. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #взрыв #чп #амстердам #весь мир

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