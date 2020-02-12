Кобринец заявил, что в ПАСЕ продолжается хамская политика в отношении России

Директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец заявил, что антироссийская риторика в ПАСЕ осталась на прежнем уровне. Его слова передает в среду, 12 февраля, РИА Новости.

В адрес России в очередной раз прозвучали давно известные претензии от «радикалов и русофобов всех мастей». Некоторые просто хамили, считая себя неким «правочеловеческим эталоном», отметил Кобринец.

При этом ряд делегаций, которые голосовали за подтверждение полномочий России, делали это не потому, что поддерживают оценки и подходы РФ. На самом деле они понимают, что найти ответы на общие вызовы и преодолеть разногласия не получится без диалога и сотрудничества с Москвой.

«Мы всю эту ситуацию видим и реагируем адекватно», — добавил Кобринец.

Напомним, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы прошла с 27 по 31 января в Страсбурге.

Почти шесть лет назад российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса. Поводом для такого решения послужило присоединение Крыма. С июня 2017 года Россия перестала платить в бюджет СЕ, что привело к финансовому кризису в организации. РФ — один из главных плательщиков в бюджет совета.