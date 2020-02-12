Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

 Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ

Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

 Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме

Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме
Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

Московская полиция ищет женщину, оставившую младенца в переходе

 Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ

Минтруд назвал бедность и снижение рождаемости самыми острыми проблемами РФ
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

 Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме

Два взрыва прогремели в почтовом офисе в Амстердаме
11:49   12 Февраля 2020
Весь мир

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Недавние заявления представителей официальной Варшавы о том, что Советский союз оккупировал ряд территорий, в том числе Белоруссию и Украину, говорят о том, что политический бомонд Польши заигрался, представляя откровенную ложь под видом исторических фактов.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила Первому каналу, комментируя опубликованную польском послом в Германии Анджеем Пшилебским статью «Война началась не в 1941 году».

«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, — это показатель того, что Варшава, я не говорю про Польшу, Польша — это польский народ, историки, эксперты, официальная Варшава заигралась», — заявила Мария Захарова.

 Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

«Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, — это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, — это не просто ложь, это абсурдная ложь», — подчеркнула представитель российского МИД.

Также она добавила, что около двух-трех недель российское внешнеполитическое ведомство получило информацию о совещании польских провластных структур и государственных органов на тему, как нейтрализовать те исторические факты и материалы, которые собирается презентовать Москва, чтобы не допустить распространения правды о событиях Второй мировой войны.

«Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть, чем ответить», — заключила Захарова.

Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

В статье польского дипломата Пшилебского «Война началась не в 1941 году», опубликованной 8 февраля в немецком издании Die Märkische Oderzeitung, говорилось о том, что больше всего в результате Второй мировой войны выиграла Москва, и что Советский Союз якобы оккупировал Белоруссию, Украину и Прибалтику. В ответ российская дипломатическая миссия в Берлине констатировала, что в преддверии 75-го юбилея Великой Победы «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #захарова #польша #мид #варшава #вторая мировая война #история #весь мир #ссср #ложь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...