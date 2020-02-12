 Захарова заявила, что Варшава под видом исторических фактов представляет откровенную ложь

Недавние заявления представителей официальной Варшавы о том, что Советский союз оккупировал ряд территорий, в том числе Белоруссию и Украину, говорят о том, что политический бомонд Польши заигрался, представляя откровенную ложь под видом исторических фактов.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила Первому каналу, комментируя опубликованную польском послом в Германии Анджеем Пшилебским статью «Война началась не в 1941 году».

«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, — это показатель того, что Варшава, я не говорю про Польшу, Польша — это польский народ, историки, эксперты, официальная Варшава заигралась», — заявила Мария Захарова.

«Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, — это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, — это не просто ложь, это абсурдная ложь», — подчеркнула представитель российского МИД.

Также она добавила, что около двух-трех недель российское внешнеполитическое ведомство получило информацию о совещании польских провластных структур и государственных органов на тему, как нейтрализовать те исторические факты и материалы, которые собирается презентовать Москва, чтобы не допустить распространения правды о событиях Второй мировой войны.

«Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть, чем ответить», — заключила Захарова.

В статье польского дипломата Пшилебского «Война началась не в 1941 году», опубликованной 8 февраля в немецком издании Die Märkische Oderzeitung, говорилось о том, что больше всего в результате Второй мировой войны выиграла Москва, и что Советский Союз якобы оккупировал Белоруссию, Украину и Прибалтику. В ответ российская дипломатическая миссия в Берлине констатировала, что в преддверии 75-го юбилея Великой Победы «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты».