Калининградские власти призвали оставить бесплатными электронные визы

Электронные визы для посещения Калининградской области, которые с 1 июля 2019 года выдают гражданам 53 стран для однократного въезда, необходимо оставить бесплатным. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Ранее аналогичный порядок выдачи электронных виз ввели на Дальнем Востоке​​​. С 1 октября оформить такую визу можно для поездки в Петербург и Ленинградскую область.

«Вопрос платности или бесплатности электронной визы нерешенный, на наш взгляд», — сказал Антон Алиханов.

По его словам, Калининград и Владивосток обсуждали этот вопрос. Решили, что, учитывая специфику регионов и отдаленность, для этих территорий принципиально сохранить бесплатные электронные визы.

По информации регионального правительства, в декабре 2019 года на получение электронных виз подали почти 80 тысяч заявок из 50 стран. Въехали в Калининградскую область более 66 тысяч иностранцев.