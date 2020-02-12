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11:09   12 Февраля 2020
Россия

Калининградские власти призвали оставить бесплатными электронные визы

Калининградские власти призвали оставить бесплатными электронные визы

Электронные визы для посещения Калининградской области, которые с 1 июля 2019 года выдают гражданам 53 стран для однократного въезда, необходимо оставить бесплатным. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Ранее аналогичный порядок выдачи электронных виз ввели на Дальнем Востоке​​​. С 1 октября оформить такую визу можно для поездки в Петербург и Ленинградскую область. 

«Вопрос платности или бесплатности электронной визы нерешенный, на наш взгляд»,  — сказал Антон Алиханов.

По его словам, Калининград и Владивосток обсуждали этот вопрос. Решили, что, учитывая специфику регионов и отдаленность, для этих территорий принципиально сохранить бесплатные электронные визы.

По информации регионального правительства, в декабре 2019 года на получение электронных виз подали почти 80 тысяч заявок из 50 стран. Въехали в Калининградскую область более 66 тысяч иностранцев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #калининград #общество #электронные визы

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