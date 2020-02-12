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10:51   12 Февраля 2020
Весь мир

Samsung презентовал четыре новых смартфона

Samsung презентовал четыре новых смартфона

В Сан-Франциско состоялась презентация южнокорейской компании Samsung, которая представила четыре новых смартфона из линейки Galaxy: S20, S20+ и S20 Ultra, а также новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip.

Смартфоны S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 мегапикселя с 30-кратным зумом, S20 Ultra — на 108 мегапикселей со стократным зумом. При этом камера у Galaxy S20 поддерживает стандарт видео формата 8K, а процессор Guardian Chip защитит телефон от различных вредоносных атак. В компании уверены, что S20 стал самым безопасным устройством за всю историю работы Samsung.

Продажи линейки S20 стартуют в России с 13 марта, цена варьируется от 70 до 100 тысяч рублей. 

Смартфон Galaxy Z Flip имеет скрытый шарнирный механизм и может складываться, становясь квадратным. Пользователь увидит все уведомления на приходящий небольшой дисплей, где также размещена селфи-камера. В России продажа Z Flip начнется 14 февраля, стоимость — от 120 тысяч рублей. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#технологии #весь мир #samsung #samsung galaxy

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