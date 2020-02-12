Samsung презентовал четыре новых смартфона
В Сан-Франциско состоялась презентация южнокорейской компании Samsung, которая представила четыре новых смартфона из линейки Galaxy: S20, S20+ и S20 Ultra, а также новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip.
Смартфоны S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 мегапикселя с 30-кратным зумом, S20 Ultra — на 108 мегапикселей со стократным зумом. При этом камера у Galaxy S20 поддерживает стандарт видео формата 8K, а процессор Guardian Chip защитит телефон от различных вредоносных атак. В компании уверены, что S20 стал самым безопасным устройством за всю историю работы Samsung.
Продажи линейки S20 стартуют в России с 13 марта, цена варьируется от 70 до 100 тысяч рублей.
Смартфон Galaxy Z Flip имеет скрытый шарнирный механизм и может складываться, становясь квадратным. Пользователь увидит все уведомления на приходящий небольшой дисплей, где также размещена селфи-камера. В России продажа Z Flip начнется 14 февраля, стоимость — от 120 тысяч рублей.
Introducing Galaxy Z Flip. A smartphone that stands out, stands up, and stands alone. Change the shape of the future. Learn more: https://t.co/JQ5KibD8Yu pic.twitter.com/IIsGFDkNLz— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2020