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10:42   12 Февраля 2020
Россия

РФ не должна денег Совету Европы

РФ не должна денег Совету Европы

Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Об этом в комментарии РИА Новости завил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец. По его словам, Москва перечислила деньги за 2017–19 годы в полном объеме.

«Мы эту страницу уже перевернули​​​. Никакой задолженности у РФ перед Советом Европы нет и никогда не было», — сказал дипломат.

В 2017 году Москва перестала выплачивать взносы в бюджет СЕ в ответ на дискриминацию российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Николай Кобринец уточнил, что речь идет не о задолженности, а именно о приостановленных взносах.

Летом 2019 года полномочия российских парламентариев возобновили, поэтому Москва полностью выплатила взносы в бюджет СЕ, продолжил дипломат. РФ перечислила Совету Европу деньги в полном объеме и не удержала из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя российская делегация в эти годы не работала.

«Это следует рассматривать как жест доброй воли с нашей стороны. Одним словом, тема исчерпана»,  — резюмировал Николай Кобринец.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #пасе #мид рф #общество

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