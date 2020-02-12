РФ не должна денег Совету Европы

Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Об этом в комментарии РИА Новости завил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец. По его словам, Москва перечислила деньги за 2017–19 годы в полном объеме.

«Мы эту страницу уже перевернули​​​. Никакой задолженности у РФ перед Советом Европы нет и никогда не было», — сказал дипломат.

В 2017 году Москва перестала выплачивать взносы в бюджет СЕ в ответ на дискриминацию российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Николай Кобринец уточнил, что речь идет не о задолженности, а именно о приостановленных взносах.

Летом 2019 года полномочия российских парламентариев возобновили, поэтому Москва полностью выплатила взносы в бюджет СЕ, продолжил дипломат. РФ перечислила Совету Европу деньги в полном объеме и не удержала из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя российская делегация в эти годы не работала.