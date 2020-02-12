ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра

Госавтоинспекция РФ сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра, сообщает газета «Коммерсанть» со ссылкой на проект изменений в правила прохождения ТО.

По данным издания, если техосмотр прошел с нарушениями установленных правил или не состоялся совсем, сотрудники Госавтоинспекции смогут применить новую меру. Причем при аннулировании карты сотрудник ведомства должен будет сообщить об этом в страховую, а также решить, необходимо ли привлечь оператора ТО к ответственности.

В данный момент документ о нововведении не подписан, он вступит в силу в июне 2020 года вместе с новым законом о техосмотре, передает издание. Таким образом удастся исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления машины к непосредственному осмотру.