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10:28   12 Февраля 2020
Россия

ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра

ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра

Госавтоинспекция РФ сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра, сообщает газета «Коммерсанть» со ссылкой на проект изменений в правила прохождения ТО.

По данным издания, если техосмотр прошел с нарушениями установленных правил или не состоялся совсем, сотрудники Госавтоинспекции смогут применить новую меру. Причем при аннулировании карты сотрудник ведомства должен будет сообщить об этом в страховую, а также решить, необходимо ли привлечь оператора ТО к ответственности. 

В данный момент документ о нововведении не подписан, он вступит в силу в июне 2020 года вместе с новым законом о техосмотре, передает издание. Таким образом удастся исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления машины к непосредственному осмотру.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #гибдд #общество #техосмотр #госавтоинспекция

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