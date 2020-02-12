Чижов заяви, что Россия не просит Евросоюз отменить санкции

Москва по-прежнему не поднимает тему отмены антироссийских санкций при общении с Евросоюзом. Об этом в среду заявил официальный представитель РФ при Европейском союще Владимир Чижов.

«Это не тема наших переговоров с Евросоюзом. Мы не обсуждаем судьбу односторонних рестрикций… и тем более никого ни о чем не просим. Мы ждем, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал», — сказал Чижов.

По его словам, все более очевидной становиться ненормальность сложившейся ситуации, которая наносит все больше вреда общим интересам.

Россию и Европейский союз, добавил постпред, объединяет не только географическая близость, как об этом говоря европейские политики, но и объективные – экономические и политические – задачи, а также интересы общей безопасности, особенно в свете таких угроз как терроризм и новый коронавирус.