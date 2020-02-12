Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ не должна денег Совету Европы

РФ не должна денег Совету Европы

 ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра

ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Samsung презентовал четыре новых смартфона

Samsung презентовал четыре новых смартфона

 Чижов заяви, что Россия не просит Евросоюз отменить санкции

Чижов заяви, что Россия не просит Евросоюз отменить санкции
РФ не должна денег Совету Европы

РФ не должна денег Совету Европы

 ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра

ГИБДД сможет аннулировать диагностические карты по итогам техосмотра
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Samsung презентовал четыре новых смартфона

Samsung презентовал четыре новых смартфона

 Чижов заяви, что Россия не просит Евросоюз отменить санкции

Чижов заяви, что Россия не просит Евросоюз отменить санкции
10:51   12 Февраля 2020
Весь мир

Чижов заяви, что Россия не просит Евросоюз отменить санкции

Чижов заяви, что Россия не просит Евросоюз отменить санкции

Москва по-прежнему не поднимает тему отмены антироссийских санкций при общении с Евросоюзом. Об этом в среду заявил официальный представитель РФ при Европейском союще Владимир Чижов.

«Это не тема наших переговоров с Евросоюзом. Мы не обсуждаем судьбу односторонних рестрикций… и тем более никого ни о чем не просим. Мы ждем, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал», — сказал Чижов.

По его словам, все более очевидной становиться ненормальность сложившейся ситуации, которая наносит все больше вреда общим интересам.

Россию и Европейский союз, добавил постпред, объединяет не только географическая близость, как об этом говоря европейские политики, но и объективные – экономические и политические – задачи, а также интересы общей безопасности, особенно в свете таких угроз как терроризм и новый коронавирус.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #евросоюз #экономика #санкции #чижов #политика #весь мир #отмена санкций #постпред рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...