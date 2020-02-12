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10:16   12 Февраля 2020
Весь мир

Дрейфовавших больше месяца в Тихом океане людей спасли рыбаки

Дрейфовавших больше месяца в Тихом океане людей спасли рыбаки

Люди выжили благодаря кокосам и дождевой воде. Об этом в среду, 12 февраля, сообщила газета Solomon Star News со ссылкой на слова одного из оставшихся в живых Доминика Сталли. Он объяснил, что рыболовецкое судно заметило людей, которые больше месяца дрейфовали на лодке в Тихом океане.

По информации издания, 12 человек отчалили на лодке с острова Бука в Папуа Новой Гвинее 22 декабря 2019 года и отправились в сторону острова Килинаилау, чтобы отпраздновать там Рождество​​​. Однако лодка перевернулась. Погибли или пропали без вести восемь человек.

По словам Сталли, рыбаки спасли его, 20-летнего парня, женщину и 12-летнюю девочку. Оставшиеся в живых перевернули лодку и вычерпали воду, потом начали дрейфовать в открытом океане. 

«Нас подобрало рыболовецкое судно недалеко от Новой Каледонии», — резюмировал выживший.

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Автор: Анатолий Кубарев
#лодка #тихий океан #спасение #рыбаки

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