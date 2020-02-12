Федеральный бюджет пополнился на 21,2 миллиарда рублей благодаря легализации доходов граждан РФ. Усовершенствование законодательства поможет ускорить процесс пополнения бюджета, уверены эксперты.

Счетная палата сообщает, что пятая часть россиян по-прежнему получает «серую» зарплату. Процессу выведения доходов россиян из «тени» поможет повышение собираемости налога на доходы физических лиц (НДФЛ), на котором в скором времени сконцентрируется Федеральная налоговая служба (ФНС).

По данным Счетной палаты, ФНС проверила порядка 900 тысяч налогоплательщиков по всей России с 2016 до середины 2019 года. Таким образом удалось вывести «из тени» более 21 миллиарда рублей, передает телеканал «360». В Счетной палате говорят, что пробелы в законодательстве являются основной помехой в получении «белых» доходов россиян. Например, речь идет об отчете о получении материнского капитала, а также о субсидиях на покупку жилья и отсутствии сведений о трудовых мигрантах.

В ближайшие несколько лет ФНС планирует провести цифровизацию налогового администрирования. Гражданам предоставят возможность платить налоги через МФЦ, а все данные о россиянах соберут в одну общую базу данных. План проверок налогоплательщиков на 2020 год уже составлен.