Федеральный бюджет пополнился на 21,2 миллиарда рублей благодаря легализации доходов
Федеральный бюджет пополнился на 21,2 миллиарда рублей благодаря легализации доходов граждан РФ. Усовершенствование законодательства поможет ускорить процесс пополнения бюджета, уверены эксперты.
Счетная палата сообщает, что пятая часть россиян по-прежнему получает «серую» зарплату. Процессу выведения доходов россиян из «тени» поможет повышение собираемости налога на доходы физических лиц (НДФЛ), на котором в скором времени сконцентрируется Федеральная налоговая служба (ФНС).
По данным Счетной палаты, ФНС проверила порядка 900 тысяч налогоплательщиков по всей России с 2016 до середины 2019 года. Таким образом удалось вывести «из тени» более 21 миллиарда рублей, передает телеканал «360». В Счетной палате говорят, что пробелы в законодательстве являются основной помехой в получении «белых» доходов россиян. Например, речь идет об отчете о получении материнского капитала, а также о субсидиях на покупку жилья и отсутствии сведений о трудовых мигрантах.
В ближайшие несколько лет ФНС планирует провести цифровизацию налогового администрирования. Гражданам предоставят возможность платить налоги через МФЦ, а все данные о россиянах соберут в одну общую базу данных. План проверок налогоплательщиков на 2020 год уже составлен.