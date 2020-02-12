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9:44   12 Февраля 2020
Россия

Более ста школ и детских садов закрыто в Кемеровской области из-за ОРВИ

Более ста школ и детских садов закрыто в Кемеровской области из-за ОРВИ

ОРВИ стало причиной закрытия на карантин более ста школ и детских садов в Кемеровской области, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. 

Как отметили в ведомстве, все школы минимум на неделю закрыты в Белово, Мыски и ПГТ Краснобродский. В течение минувшей недели к медикам с ОРВИ и гриппом обратились более 23 тысяч раз, при этом рост заболеваемости среди детей отмечен во всех возрастных группах.

В понедельник, 10 февраля, на карантин закрыли все школы Кемерова, всего в регионе полностью закрыты 132 школы и частично — 21. В Нижнем Новгороде с 13 февраля также закрываются все школы города на карантин, уже закрыты общеобразовательные учреждения в Якутске и Саранске, сообщает «Интерфакс».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #карантин #здравоохранение #кузбасс #кемеровская область #орви

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