Более ста школ и детских садов закрыто в Кемеровской области из-за ОРВИ

ОРВИ стало причиной закрытия на карантин более ста школ и детских садов в Кемеровской области, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, все школы минимум на неделю закрыты в Белово, Мыски и ПГТ Краснобродский. В течение минувшей недели к медикам с ОРВИ и гриппом обратились более 23 тысяч раз, при этом рост заболеваемости среди детей отмечен во всех возрастных группах.

В понедельник, 10 февраля, на карантин закрыли все школы Кемерова, всего в регионе полностью закрыты 132 школы и частично — 21. В Нижнем Новгороде с 13 февраля также закрываются все школы города на карантин, уже закрыты общеобразовательные учреждения в Якутске и Саранске, сообщает «Интерфакс».