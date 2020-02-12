Двухмесячного ребенка нашли в подземном переходе у метро в Москве

Сотрудник московского метрополитена в среду утром нашел оставленного без присмотра двухмесячного ребенка в подземном переходе у входа на станцию «Парк Победы».

Как сообщили в пресс-службе столичного метро, данный подземный переход не относится к территории метрополитена. Сотрудник, нашедший ребенка, вызвал на место происшествия полицию и скорую помощь.

В то же время старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения младенца на западе столицы.

Мальчик, по ее словам, на вид двух-трех месяцев от рождения, в Дорогомиловском районе столицы был обнаружен на снегу в пешеходном подземном переходе

«В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавила Иванова, отметив, что устанавливается личность ребенка и его родственники.

Ребенок был доставлен в одну из столичных детских больниц, его жизнь и здоровье вне опасности.