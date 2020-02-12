Kia Rio возглавил список самых угоняемых авто в России

Автомобиль Kia Rio возглавил список самых угоняемых машин в России, таковы данные исследования крупнейших игроков страхового рынка, передают «Известия».

Так, в рейтинг вошли Kia Optima, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Hyundai Tucson и Hyundai Sonata, именно эти автомобили угонщики «уводят» чаще всего. Кроме того, автомобильные воры не стесняются угонять премиальные авто, чаще остальных жертвами становятся Lexus LX.

По данным экспертов, ежегодно рейтинг «лидеров» меняется, старые уступают место новым. Например, еще пару лет назад автоугонщики активно интересовались машинами Range Rover и BMW.

Ранее сообщалось, что автомобиль Ford Focus возглавил список самых продаваемых иномарок на вторичном рынке в России.