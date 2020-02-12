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8:57   12 Февраля 2020
Россия

Аэропорт Норильска приостановил работу из-за сильного снега и ветра 

Аэропорт Норильска приостановил работу из-за сильного снега и ветра 

Аэропорт Норильска приостановил работу из-за сильного снега и ветра, сообщается на сайте авиаузла. На онлайн-табло указано, что в Норильск не смогли прилететь пассажиры самолетов из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод, Хатанги и Красноярска. Кроме того, отменен вылет в Сочи, Новосибирск, Красноярск, Хатангу, Краснодар и Москву. 

Дорога, ведущая в аэропорт, также частично перекрыта сотрудниками МЧС и ГИБДД. По трассе разрешено передвигаться лишь технологическому транспорту, движение грузовиков и легковушек приостановлено до улучшения погодных условий. Открытию дороги мешает сильная низовая метель с ветром.

По данным метеорологов, сейчас в Норильске -17 градусов, а также сильный ветер и снег, из-за чего видимость на дорогах и в районе аэропорта сильно снижена. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #непогода #норильск

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