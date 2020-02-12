Аэропорт Норильска приостановил работу из-за сильного снега и ветра, сообщается на сайте авиаузла. На онлайн-табло указано, что в Норильск не смогли прилететь пассажиры самолетов из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод, Хатанги и Красноярска. Кроме того, отменен вылет в Сочи, Новосибирск, Красноярск, Хатангу, Краснодар и Москву.

Дорога, ведущая в аэропорт, также частично перекрыта сотрудниками МЧС и ГИБДД. По трассе разрешено передвигаться лишь технологическому транспорту, движение грузовиков и легковушек приостановлено до улучшения погодных условий. Открытию дороги мешает сильная низовая метель с ветром.

По данным метеорологов, сейчас в Норильске -17 градусов, а также сильный ветер и снег, из-за чего видимость на дорогах и в районе аэропорта сильно снижена.