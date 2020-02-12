Эксперты Роскачества заявили, что не всем людям нужно переходить на растительное молоко

Эксперты Роскачества заявили, что не всем людям нужно пить растительное молоко вместо обычного, которое становится все популярнее. По словам специалистов, растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса не могут заменить коровье молоко.

В ведомстве отмечают, что на растительные напитки стоит переходить только тем, кто является веганом или имеет непереносимость молочного белка или лактозы. Остальным нет смысла исключать коровье молоко из рациона, так как оно является полезным.

Роскачество отмечает, что на полки магазинов может попасть любая продукция растительного происхождения, которая соответствует общему техрегламенту для всех пищевых продуктов «О безопасности пищевой продукции». Среди преимуществ растительных напитков — наличие витаминов, железа, кальция, меди, кремния и цинка, которые являются полезными.

«Растительный белок в соевом напитке хорошо усваивается и содержит множество аминокислот, а в гречневом молоке нет глютена, что важно для людей с его непереносимостью», — сообщает Роскачество.

При этом растительные напитки в разы жирнее коровьего, а орехи, из которых они изготавливаются, являются мощными аллергенами. Специалисты советуют внимательно изучать состав растительного молока и исключать его из рациона при наличии сахара и вредных растительных масел.