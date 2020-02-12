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Двое заболевших на круизном лайнере в Японии находятся в реанимации
8:12   12 Февраля 2020
Россия

Россияне готовы потратить до 1700 рублей на подарки к Дню всех влюбленных

Россияне готовы потратить до 1700 рублей на подарки к Дню всех влюбленных

Россияне готовы потратить от 1200 до 1700 рублей на подарки к Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Таковы итоги исследования, которое провел интернет-магазин Ozon.

В преддверии праздника россияне стали активнее заказывать атрибутику для придания романтической атмосферы, указано в исследовании. Среди подарков для женщин актуальны ювелирные украшения, парфюмерия и сладости. Также мужчины приобретают воздушные шары в форме сердец, ароматические свечи и средства для ванн. Аналитики говорят, что в 2020 году мужчины стали активнее готовиться к празднику и брать на себя больше забот для подготовки к нему. 

В среднем россияне тратят на подарки от 1,2 до 1,7 тысячи рублей. При этом в прошлом году самым популярным подарком были мишки из живых роз, в этом году их продажи на 13 процентов снизились. Зато продажи продуктов питания, средств для ванн и товаров для взрослых выросли на 87 процентов. Эксперты связывают это с тем, что праздник выпадает на пятницу, поэтому, скорее всего, его будут отмечать дома. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #день святого валентина #14 февраля #день всех влюбленных

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