Сирийская армия окружила в Идлибе четыре турецких наблюдательных пункта

Две военные позиции и четыре наблюдательных пункта Турции в Идлибе находятся на подконтрольной армии Сирии территории. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

В интервью AP он подчеркнул, что Турция не намерена оставлять ни один из 12 своих наблюдательных постов в Идлибе. По его словам, турецким военным приказано отвечать сирийцам «еще сильнее» в случае нападения на военные посты.

Третьего февраля в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявлял, что жертвами ответных действий стали 76 сирийских солдат.

Анкара в понедельник заявила о «нейтрализации» 101 сирийского военного после того, как пятеро турецких военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате артобстрела сирийских войск. Во вторник турецкая сторона заявила о «нейтрализации» 51 сирийского военного.

Известно, что Турция поддерживает и контролирует некоторые группировки боевиков в Идлибе. Дамаск считает присутствие турецких военных на своей земле незаконным и приравнивает это к военному вторжению.