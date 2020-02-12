Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Kia Rio возглавил список самых угоняемых авто в России

Kia Rio возглавил список самых угоняемых авто в России

 Аэропорт Норильска приостановил работу из-за сильного снега и ветра 

Аэропорт Норильска приостановил работу из-за сильного снега и ветра 
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Сирийская армия окружила в Идлибе четыре турецких наблюдательных пункта

Сирийская армия окружила в Идлибе четыре турецких наблюдательных пункта

 Двое заболевших на круизном лайнере в Японии находятся в реанимации

Двое заболевших на круизном лайнере в Японии находятся в реанимации
Kia Rio возглавил список самых угоняемых авто в России

Kia Rio возглавил список самых угоняемых авто в России

 Аэропорт Норильска приостановил работу из-за сильного снега и ветра 

Аэропорт Норильска приостановил работу из-за сильного снега и ветра 
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Сирийская армия окружила в Идлибе четыре турецких наблюдательных пункта

Сирийская армия окружила в Идлибе четыре турецких наблюдательных пункта

 Двое заболевших на круизном лайнере в Японии находятся в реанимации

Двое заболевших на круизном лайнере в Японии находятся в реанимации
7:57   12 Февраля 2020
Весь мир

Сирийская армия окружила в Идлибе четыре турецких наблюдательных пункта

Сирийская армия окружила в Идлибе четыре турецких наблюдательных пункта

Две военные позиции и четыре наблюдательных пункта Турции в Идлибе находятся на подконтрольной армии Сирии территории. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

В интервью AP он подчеркнул, что Турция не намерена оставлять ни один из 12 своих наблюдательных постов в Идлибе. По его словам, турецким военным приказано отвечать сирийцам «еще сильнее» в случае нападения на военные посты.

Третьего февраля в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявлял, что жертвами ответных действий стали 76 сирийских солдат.

Анкара в понедельник заявила о «нейтрализации» 101 сирийского военного после того, как пятеро турецких военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате артобстрела сирийских войск. Во вторник турецкая сторона заявила о «нейтрализации» 51 сирийского военного.

Известно, что Турция поддерживает и контролирует некоторые группировки боевиков в Идлибе. Дамаск считает присутствие турецких военных на своей земле незаконным и приравнивает это к военному вторжению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #идлибская зона деэскалации

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...