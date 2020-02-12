Двое заболевших на круизном лайнере в Японии находятся в реанимации

Двое из ранее заболевших новым коронавирусом COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.

В среду утром сообщалось о 40 новых заболевших COVID-19, из них 39 человек - пассажиры круизного судна Diamond Princess. Еще один - сотрудник карантинной службы, который не был одет в защитный костюм и очки.

Такие образом, коронавирус в Японии был выявлен у 203 человек, 174 из которых - пассажиры лайнера. В числе заболевших впервые вирус был найден у пациента младше двадцати лет.

Китайские власти 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Вирус получил кодовое имя COVID-19.