Переболевший коронавирусом в Чите гражданин Китая выписан из больницы

Врачи инфекционной больницы Забайкальского края выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса из Китая.

Первые два случая заболевания китайским коронавирусом в Росии были зарегистрированы в Забайкалье и Тюменской области в конце января. Оба заразившиеся - граждане Китая.

Главврач Сергей Юрчук напомнил, что пациент с 26 января находился на лечении, получая весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам.

Дочь и жена выписанного в Чите мужчины пробудут в больнице до пятницы как контактирующие с ним лица.

Во вторник из тюменской больницы к китайскую студентку. Таким образом, оба заболевших в РФ пациента выздоровели.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 44 тысячи человек, из них более 1,1 тысячи скончались.