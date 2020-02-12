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6:38   12 Февраля 2020
Весь мир

Берни Сандерс лидирует по первым результатам праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс лидирует по первым результатам праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс, Эми Клобушар и Пит Буттиджич лидируют на праймериз Демократической партии в северо-восточном американском штате Нью-Гэмпшир. Об этом свидетельствуют первые результаты с избирательных участков.

Согласно данным обработки четырех процентов голосов, подтверждаются прогнозы о лидерстве Сандерса. Сенатор-социалист набирает более 27 процентов голосов.

Вслед за ним идут экс-мэр города Саут-Бенд в Индиане центрист Буттиджич (22 процента) и сенатор Эми Клобушар (21 процент). Бывший вице-президент США Джо Байден набирает 8,5 процента.

По данным соцопросов, в штате лидировал Сандерс, а следом шел Буттиджич. Лидирующий в целом по стране Байден формально был третьим, но дожидаться результатов не стал. Он покинул Нью-Гэмпшир, тем самым признав свое поражение.

После праймериз в Нью-Гэмпшире предприниматель Эндрю Янг отказался от дальнейшего участия в президентской гонке. Таким образом, в ней будут участвовать 10 демократов.

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Автор: Олег Королев
#сша #праймериз #берни сандерс

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