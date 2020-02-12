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ГИБДД назвала общее число погибших пешеходов при ДТП в столице в 2019 году

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6:07   12 Февраля 2020
Россия

ГИБДД назвала общее число погибших пешеходов при ДТП в столице в 2019 году

ГИБДД назвала общее число погибших пешеходов при ДТП в столице в 2019 году

Почти две сотни пешеходов стали жертвами дорожно-транспортных происшествий в Москве в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве сообщили, что наибольшее количество погибших зарегистрировано при наездах на пешеходов – 197. Таким образом, это стало самой частой причиной смерти на дорогах в 2019 году.

В августе минувшего года ведомство сообщало, что в числе погибших в авариях в Москве за первые семь месяцев минувшего года было 40 процентов пешеходов.

Пресс-служба ГИБДД также сообщает, что в столице за весь прошлый год произошло 702 ДТП, после которых водители скрылись с места инцидента (в 2018 данный показатель равнялся 727), а также 467 «пьяных» аварий с пострадавшими (498 в 2018 году).

Ранее сообщалось, что во вторник вечером шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком МАЗ в Подмосковье.

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Автор: Олег Королев
#москва #гибдд

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