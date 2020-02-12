Белый дом заявил, что Китай не интересуют переговоры по контролю над вооружениями

Китаю не интересны переговоры по контролю за вооружениями, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Представитель Белого дома в ходе выступления в Атлантическом совете предположил, что Китай гораздо больше готов к гонке вооружений, чем к этому готовы были когда-либо в России.

О'Брайен отметил, что по этой причине Китай пока не заинтересован в контроле над вооружениями. По его словам, у Пекина много средств для того, чтобы стремительно модернизировать вооруженные силы.

Однако, советник Дональда Трампа отметил, что Россия и США заинтересованы в переговорах. Он выразил надежду, что если в переговорах с Россией удастся достичь прогресса, то на Китай «будет оказано давление» и он присоединится в сделке.