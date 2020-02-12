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 Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию торговой сделки США и КНР

Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию торговой сделки США и КНР
5:13   12 Февраля 2020
Весь мир

Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию торговой сделки США и КНР

Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию торговой сделки США и КНР

Эпидемия нового коронавируса в Китае может повлиять на реализацию первой части торгового соглашения КНР и США. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

По его словам, Китай обязался покупать больше сельхозпродукции, и коронавирус нанес ущерб их сельскохозяйственной промышленности. Однако, по его словам, коронавирус может оказать влияние на первую фазу сделки.

Помощник президента США отметил, что в Белом доме ожидают, что первая часть сделки позволит КНР импортировать больше продовольствия. Он уточнил, что коронавирус может повлиять на то, какие большие будут закупки.

Ранее сообщалось, что крупнейшие китайские импортеры СПГ объявляют режим ЧП и приостанавливают закупки американского газа из-за падения спроса на энергоносители. Дополнительные поставки американского СПГ являются ключевым пунктом подписанного в январе соглашения.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговая сделка #коронавирус

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