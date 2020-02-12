Один из запусков спутника с космодрома Восточный отложен

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» будет запущен с космодрома Восточный в 2021 году, что на год позже плана. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Роскосмоса».

Ранее агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической сообщило, что запуск «Метеора-М» номер 2-3 с Восточного перенесен с ноября текущего года на следующий год из-за неготовности космического аппарата. Таким образом, с космодрома не будет произведено ни одного запуска по федеральной космической программе.

Представитель пресс-службы госкорпорации подтвердил факт переноса запуска «Метеора-М» номер 2-3 на следующий год. ПОдчеркивается, что данное решение связано с необходимостью проведения дополнительных испытаний спутника.

В сентябре минувшего года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 с Восточного намечено пять запусков - четыре старта со спутниками OneWeb и пятый - с «Метеором-М».