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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

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4:06   12 Февраля 2020
Весь мир

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Новым типом коронавируса заболели еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, говорится в сообщении Минздрава Японии.

Ведомство сообщает, что за последние сутки выявлены 39 заразившихся. Таким образом, положительная реакция теста на коронавирус выявлена у 174 человек.

Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу также сообщил, что новый тип вируса выявлен у одного из сотрудников карантинной службы

В понидельник сообщалось о 65 новых зараженных. Таким образом, всего с новым типом коронавируса на берег было направлено 135 человек с Diamond Princess. Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продлиться до 19 февраля.

Всего в Японии ранее был подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 135 - пассажиры и члены экипажа лайнера. На момент его прибытия к Йокогаме на корабле было 3700 человек. Среди них также есть 24 гражданина РФ, однако заболевших среди них нет.

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Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

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