Власти США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

Американские чиновники заявили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру с помощью специальных «потайных дверей» (backdoors). Об этом пишет газета Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что производители телекоммуникационного оборудования для операторов сотовой связи по закону должны встраивать в них функцию, которая позволяет властям получать доступ к сетям. При этом оно должно создаваться таким образом, чтобы производитель не мог получать доступ без согласия оператора.

Газета подчеркивает, что Huawei создала оборудование, которое тайно оставляет за производителем возможность получать доступ к сетям через данный механизм без ведома операторов. Источники газеты отмечают, что компания могла пользоваться этой тайной возможностью более десяти лет.

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил изданию, что у властей США есть доказательства того, что Huawei имеет возможность тайного доступа к конфиденциальной информации в продаваемых ею системах.

Другой чиновник заявил, что Huawei не сообщает о скрытом доступе своим клиентам или органам национальной безопасности страны, получающей оборудование.