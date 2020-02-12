Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Один из запусков спутника с космодрома Восточный отложен

Один из запусков спутника с космодрома Восточный отложен

 Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов

Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

 Власти США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

Власти США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
Один из запусков спутника с космодрома Восточный отложен

Один из запусков спутника с космодрома Восточный отложен

 Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов

Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов
Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

 Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

 Власти США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

Власти США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
3:37   12 Февраля 2020
Весь мир

Власти США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

Власти США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

Американские чиновники заявили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру с помощью специальных «потайных дверей» (backdoors). Об этом пишет газета Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что производители телекоммуникационного оборудования для операторов сотовой связи по закону должны встраивать в них функцию, которая позволяет властям получать доступ к сетям. При этом оно должно создаваться таким образом, чтобы производитель не мог получать доступ без согласия оператора.

Газета подчеркивает, что Huawei создала оборудование, которое тайно оставляет за производителем возможность получать доступ к сетям через данный механизм без ведома операторов. Источники газеты отмечают, что компания могла пользоваться этой тайной возможностью более десяти лет.

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил изданию, что у властей США есть доказательства того, что Huawei имеет возможность тайного доступа к конфиденциальной информации в продаваемых ею системах.

Другой чиновник заявил, что Huawei не сообщает о скрытом доступе своим клиентам или органам национальной безопасности страны, получающей оборудование.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #huawei

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...