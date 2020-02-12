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Пентагон опубликовал отчет об усилении активности ВМФ России и ВМС Китая

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3:03   12 Февраля 2020
Весь мир

Пентагон опубликовал отчет об усилении активности ВМФ России и ВМС Китая

Пентагон опубликовал отчет об усилении активности ВМФ России и ВМС Китая

Минобороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС КНР. Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета на следующий финансовый год.

Издание The Drive отмечает, что опубликованные данные свидетельствуют о том, что Пекин и Москва наращивают интенсивность морских операций.

На опубликованной карте не указан временной период и какие именно морские суда находились в конкретных местах и когда. Однако, она свидетельствует о существенной активности кораблей ВМФ РФ за последние годы у юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.

Также на карте отображены масштабные операции в Арктике, которая постепенно приобретает т все большее стратегическое значение.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко ранее заявлял, что российские моряки в полном объеме отрабатывают задачи в различных районах Мирового океана,

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Автор: Олег Королев
#пентагон #вмф россии

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