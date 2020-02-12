Трамп заявил, что не вмешивался в дело Стоуна

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не вмешивался в дело своего бывшего приятеля Роджера Стоуна.

Ранее прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы. Однако, Минюст США выразил несогласие с данными требованиями после того, как Трамп на своей странице в Twitter назвал их несправедливыми.

На брифинге в Белом доме Трамп заявил, что не просил министерство юстиции изменить рекомендации суду. При этом он отметил, что у него было на это абсолютное право. При этом он отметил, что рекомендацию прокуроров считает «смехотворной».

После нетипичного вмешательства минюста в это дело в отставку подали четыре прокурора. Минюст США выпустил новый документ, в котором воздержался от рекомендаций, отметив лишь чрезмерность предложенного срока.

Стоун обвиняется во лжи конгрессу США во время дачи показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию Конгресс США. Присяжные согласились с обвинением о том, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы «скрыть правду о своем общении с WikiLeaks. Обвинение утверждает, что Стоун хотел получить у портала компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании 2016 года.