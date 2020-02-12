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2:23   12 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Минобороны Украины раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе

Украинская армия во время боевых действий в Донбассе за период с 2014 по 2016 годы потеряла 2576 единиц бронетехники. Об этом сообщает информационно-консалтинговая компания Defence Express со ссылкой на статистику министерства обороны Украины.

По информации ведомства, значительная часть потерь пришлась на БМП - это 1415 поврежденных единицы и 214 уничтоженных. На втором месте оказались танки - 519 повреждено и 79 уничтожено.

Остальные потери пришли на бронетранспортеры (439 повреждено и 68 уничтожено), а также другие виды бронетехники. Всего безвозвратно утрачена 391 единица техники.

Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после госпереворта в Киеве в 2014 году. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина

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