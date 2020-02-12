Небензя заявил, что Россия рассчитывает на учет ее позиции в резолюции по Ливии

Россия рассчитает на учет ее позиции в резолюции по Ливии до того, как ее вынесут на голосование в Совбезе ООН. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее сообщалось, что проект резолюции Великобритании в поддержку решений конференции в Берлине по Ливии будет вынесен на голосование Совбеза ООН 12 февраля.

Небензя заявил, что еще есть время для обсуждения резолюции. По его словам, есть еще ряд прорабатываемых вопросов.

«Рассчитываем, что наша позиция будет учтена (в резолюции)», — подчеркнул постпред РФ.

Переговоры по тексту резолюции ведутся уже несколько недель. Ранее постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявляла, что Лондон стремится к выработке документа, приемлемого для всех сторон.

РФ выступает за примирение противоборствующих сторон в Ливии. Москва неоднократно призывала страны Запада учитывать мнение ливийцев. Однако, несмотря на призывы, интересы граждан Ливии продолжают игнорироваться.