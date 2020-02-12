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Число погибших от коронавируса в китайском Хубэе возросло до 1068

Число погибших от коронавируса в китайском Хубэе возросло до 1068

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1:44   12 Февраля 2020
Весь мир

Число погибших от коронавируса в китайском Хубэе возросло до 1068

Число погибших от коронавируса в китайском Хубэе возросло до 1068

Количество жертв нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068 человек, сообщает госкомитет здравоохранения региона.

В заявлении китайского ведомства говорится, что число заразившихся в Хубэе составило 33 366 человек. Также излечились 2639 пациентов.

В провинции были зафиксированы 1638 новых случаев заражения, из которых 1104 в Ухане, являющимся эпицентром распространения коронавируса.

Китайские власти 31 декабря минувшего года проинформировали ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположеннм в центральной части КНР. Специалисты выяснили, что возбудителем является коронавирус штамма 2019-nCoV. ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название - COVID-2019.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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