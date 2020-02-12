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Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов

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1:25   12 Февраля 2020
Россия

Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов

Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов

Доля налога на доходы физлиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете РФ снижается, однако он играет существенную роль в финансировании регионов. Об этом сообщает Счетная палата РФ.

По итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года, доля налога в общем бюджете страны за последние годы снизилось с 21 процента в 2016 году до 16 процентов за первое полугодие 2019 года. При этом собираемость налога в этот период превысила 100 процентов от плана. В общем объеме его доля снизилась с 40 процентов 2016 до 36 процентов на первое полугодие минувшего года.

Аудиторы отмечают, что поступления НДФЛ в региональные бюджеты выполняют регулирующую функцию их финансовой поддержки. Так, в 17 региона РФ поступления НДФЛ занимали более 50 процентов доходов их бюджета. При этом в 14 из них поступления НДФЛ более чем на четверть обеспечено перечислением налога от организаций и предприятий госсектора.

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Автор: Олег Королев
#ндфл #счетная палата #бюджет рф

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