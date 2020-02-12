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 Украинский депутат предложил обменять воду для Крыма на уступки Киеву по Донбассу

Украинский депутат предложил обменять воду для Крыма на уступки Киеву по Донбассу
1:04   12 Февраля 2020
Весь мир

Украинский депутат предложил обменять воду для Крыма на уступки Киеву по Донбассу

Украинский депутат предложил обменять воду для Крыма на уступки Киеву по Донбассу

Украина может попробовать обменять воду для российского Крыма на уступки Москвы в переговорах по Донбассу, заявил депутат украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее глава российского государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет в связи этим на подачу воды по графику. Позже премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил об отсутствии данной необходимости.

Украинский депутат заявил, если Украина подаст воду в Крым, она якобы получит «большое преимущество» в переговорах по Донбассу. Арахамия отметил, что это его личная позиция, которую он будет считать «достаточным компромиссом».

В частности, нардеп считает, что в обмен на воду нужно потребовать «отхода вооруженных формирований к Ростову» и возвращения Киеву контроля над границей.

Киевские власти настаивают на передаче своим военным контроля над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе. Однако, в Москве не раз заявляли, что Минск соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а затем — решение по границе.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #крым #вода

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