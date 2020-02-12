Украинский депутат предложил обменять воду для Крыма на уступки Киеву по Донбассу

Украина может попробовать обменять воду для российского Крыма на уступки Москвы в переговорах по Донбассу, заявил депутат украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее глава российского государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет в связи этим на подачу воды по графику. Позже премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил об отсутствии данной необходимости.

Украинский депутат заявил, если Украина подаст воду в Крым, она якобы получит «большое преимущество» в переговорах по Донбассу. Арахамия отметил, что это его личная позиция, которую он будет считать «достаточным компромиссом».

В частности, нардеп считает, что в обмен на воду нужно потребовать «отхода вооруженных формирований к Ростову» и возвращения Киеву контроля над границей.

Киевские власти настаивают на передаче своим военным контроля над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе. Однако, в Москве не раз заявляли, что Минск соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а затем — решение по границе.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.