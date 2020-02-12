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1:00   12 Февраля 2020
Весь мир

США объясняют свою помощь ПНС Ливии защитой от «российского вмешательства»

США объясняют свою помощь ПНС Ливии защитой от «российского вмешательства»

США следуют пути президента Турции Реджепа Эрдогана, обосновывая свои действия в Ливии «российским присутствием». Соответствующие заявления присутствуют в докладе инспекторов Госдепа и Пентагона о ситуации в Северной и Западной Африке на конец 2019 года.

В опубликованном докладе, охватывающем период с октября по конец декабря, говорится, что якобы имеющее место российское присутствие в Ливии возрастает, что является для США «вызовом» для проведения «контртеррористических операций».

Авторы доклада отмечают, что американские ВС проводят операции за пределами Ливии в координации с так называемым Правительством национального согласия (ПНА) Ливии. По их словам, «российские наемники, более известные как ЧВК «Вагнера», увеличили свое присутствие».

Ранее стало известно, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию для помощи ПНС. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган оправдал отправку правительственных войск на территорию Ливии присутствием там представителей ЧВК «Вагнера».

Эксперты уверены, что Эрдоган использует вброс о ЧВК «Вагнера» для обоснования вторжения Турции для получения ливийских ресурсов, а также оправдать свою связь с террористами ПНС. Таким образом, США повторяют «проторенный» Турцией путь, используя аналогичный вброс.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что у организации нет данных о наличии в Ливии представителей ЧВК «Вагнера».

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Автор: Олег Королев
#сша #ливия #чвк вагнера

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