США объясняют свою помощь ПНС Ливии защитой от «российского вмешательства»

США следуют пути президента Турции Реджепа Эрдогана, обосновывая свои действия в Ливии «российским присутствием». Соответствующие заявления присутствуют в докладе инспекторов Госдепа и Пентагона о ситуации в Северной и Западной Африке на конец 2019 года.

В опубликованном докладе, охватывающем период с октября по конец декабря, говорится, что якобы имеющее место российское присутствие в Ливии возрастает, что является для США «вызовом» для проведения «контртеррористических операций».

Авторы доклада отмечают, что американские ВС проводят операции за пределами Ливии в координации с так называемым Правительством национального согласия (ПНА) Ливии. По их словам, «российские наемники, более известные как ЧВК «Вагнера», увеличили свое присутствие».

Ранее стало известно, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию для помощи ПНС. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган оправдал отправку правительственных войск на территорию Ливии присутствием там представителей ЧВК «Вагнера».

Эксперты уверены, что Эрдоган использует вброс о ЧВК «Вагнера» для обоснования вторжения Турции для получения ливийских ресурсов, а также оправдать свою связь с террористами ПНС. Таким образом, США повторяют «проторенный» Турцией путь, используя аналогичный вброс.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что у организации нет данных о наличии в Ливии представителей ЧВК «Вагнера».