Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил на аукцион семь нефтебаз в четырех областях страны. Об этом свидетельствуют данные государственной системы электронных торгов арестованным имуществом.

Пресс-служба системы OpenMarket - СЕТАМ сообщает, что крупнейший банк страны распродает нефтяные базы, которые находится в Сумской, Кировоградской, Харьковской и Житомирской областях. Семь нефтебаз со скидками от 7 до 90 процентов можно будет приобрести 20 февраля.

По данным системы, производственные комплексы, стоимость которых ранее была более 652 тысячи долларов, теперь упали в цене до 192 тысячи долларов. В свою очередь цена тех баз, которые стоили более 408 тысяч долларов, опустилась до 41 тысячи.