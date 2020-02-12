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Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов

Счетная палата РФ заявила о значимой роли НДФЛ для финансирования регионов

 Собчак объяснила, что нового в передаче «Док-Ток» на Первом канале

Собчак объяснила, что нового в передаче «Док-Ток» на Первом канале
Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

 Украина не видит оснований назначать посла РФ

Украина не видит оснований назначать посла РФ
Число погибших от коронавируса в китайском Хубэе возросло до 1068

Число погибших от коронавируса в китайском Хубэе возросло до 1068

 Украинский депутат предложил обменять воду для Крыма на уступки Киеву по Донбассу

Украинский депутат предложил обменять воду для Крыма на уступки Киеву по Донбассу
0:25   12 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил нефтебазы на продажу со скидками до 90 процентов

Украинский «Приватбанк» выставил на аукцион семь нефтебаз в четырех областях страны. Об этом свидетельствуют данные государственной системы электронных торгов арестованным имуществом.

Пресс-служба системы OpenMarket - СЕТАМ сообщает, что крупнейший банк страны распродает нефтяные базы, которые находится в Сумской, Кировоградской, Харьковской и Житомирской областях. Семь нефтебаз со скидками от 7 до 90 процентов можно будет приобрести 20 февраля.

По данным системы, производственные комплексы, стоимость которых ранее была более 652 тысячи долларов, теперь упали в цене до 192 тысячи долларов. В свою очередь цена тех баз, которые стоили более 408 тысяч долларов, опустилась до 41 тысячи.

Шалений розпродаж на OpenMarket - СЕТАМ ‼️‼️‼️ ПриватБанк розпродає нафтобази, які знаходяться в Кіровоградській,...

Gepostet von OpenMarket - СЕТАМ am Dienstag, 11. Februar 2020

 

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Автор: Олег Королев
#украина #приватбанк

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