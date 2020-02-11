Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек

Два новых случая заболевания пневмонией нового типа выявлены в Баварии. Таким образом, как сообщило баварское министерство здравоохранения, общее число людей, зараженных новым коронавирусом, на территории Германии достигло 16.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства во вторник, новые случаи заражения зафиксированы у людей, имеющих отношение к компании Webasto, которая расположена в округе Штарнберг. Именно с этой компанией связано и большинство зафиксированных ранее в ФРГ случаев заражения коронавирусом.

«В настоящее время, по состоянию на 18.00, в Баварии зарегистрировано в общей сложности 14 подтвержденных случаев коронавируса», — говорится в пресс-релизе баварского Минздрава.

Еще вое заболевших были выявлены ранее среди граждан ФРГ, эвакуированных из китайского города Ухань, где и началась в конце прошлого года вспышка заболевания.

Напомним, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в Китае составляет 42 638 человек, из них 1 016 скончались, а 3 996 – выздоровели.