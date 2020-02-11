Семь человек погибли в Иране из-за снегопада

Происшествия, спровоцированные снегопадом в иранской провинции Гилян, стали причиной гибели по меньшей мере семи человек.

Об этом во вторник, ссылаясь на сообщения местных медслужб, сообщает иранский информационный портал YJC.

«В результате снегопада и схода лавины к настоящему моменту погибли семь человек, из которых пять – в результате оползня в Рудбаре, еще двое из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште», — приводит портал слова представителя иранской скорой помощи Моджтебы Халеди.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Иран в воскресенье ночью. Выпадение большого количества осадков в большей части страны привело к отмене внутренних авиарейсов и закрытию основных автодорог. Также в Иране были закрыты школы – о дополнительных выходных в учебных заведениях сообщил Департамент образования провинции Гилян.

Помимо этого, сложные погодные условия в Иране привели к перебоям со связью и с подачей электроэнергии.