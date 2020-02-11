Собчак объяснила, что нового в передаче «Док-Ток» на Первом канале

Ксения Собчак ответила телезрителям, которые раскритиковали в социальных сетях вышедшее на Первом канале шоу «Док-Ток» с нею и Александром Гордоном в роли ведущих.

Зрители посчитали, что передача, в рамках которой ведущие поднимают резонансные темы и обсуждают их под разными углами не отличается новизной формата. Первый выпуск шоу, вышедший в эфир вечером 10 февраля, был посвящен громкому делу трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца. В студию. Пришли мать и брат девушек, которые рассказали подробности о взаимоотношениях сестер с отцом.

Зрители, однако, раскритиковали передачу в паблике Первого канала в социальной сети «ВКонтакте», указав на то, что данная тема уже обсуждалась на телевидении неоднократно и они не услышали ничего нового.

«Какая чушь! С одной помойки на другую вытащили старые, протухшие истории! И это новый формат?», — возмутился один из пользователей.

Ксения Собчак прокомментировала ситуацию в беседе с изданием «НьюИнформ», отметив, что в программе обсуждалась актуальная тема домашнего насилия.

«Новый формат — реконструкция событий. Докьюментари. Тему Хачатурян обсуждали как важную с точки зрения домашнего насилия», — подчеркнула ведущая.

Ранее, говоря о новой передаче «Док-Ток», Ксения Собчак рассказала журналистам, что работа над проектом заняла много времени.