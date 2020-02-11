РФ поставила Китаю гуманитарную помощь – два миллиона медицинских масок и медикаменты

Глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая во вторник вечером в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале, рассказал о гуманитарной помощи, которую Россия предоставила Китаю.

«Мы буквально на днях отправили груз гуманитарной помощи в Китай — это 2 миллиона масок в самолете, плюс достаточно большое количество халатов, медикаментов, которые мы отправили нашим китайским друзьям», — сообщил министр.

При этом Мантуров отметил, что внутри России спрос на медицинские маски полностью удовлетворен и повышение их стоимости недопустимо.

В России, по словам министра, за сутки производится 1,2 миллиона масок, а при необходимости их производство может быть увеличено до 1,5 миллиона штук в сутки, так как пока не все предприятия перешли на трехсменный график работы. Также Мантуров отметил, что необходимо оперативно внести некоторые изменения в торговое законодательство, чтобы стало можно отзывать лицензии у «спекулянтов».