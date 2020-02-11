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 Небензя напомнил о предложении провести в Москве палестино-израильские переговоры

Небензя напомнил о предложении провести в Москве палестино-израильские переговоры
22:18   11 Февраля 2020
Весь мир

Небензя напомнил о предложении провести в Москве палестино-израильские переговоры

Небензя напомнил о предложении провести в Москве палестино-израильские переговоры

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, что предложение Москвы о предоставлении Палестине и Израилю площадке для переговоров с повестки не снималось.

Во вторник Совбез ООН провел заседание, на котором обсуждался план палестино-израильского урегулирования, предложенный Вашингтоном.

По словам Небензи, озвученная президентом США Дональдом Трампом «сделка века», как бы ее не воспринимали в мире, привлекла внимание к тому, что палестинский вопрос необходимо решать.

Россия, добавил Небензя, убеждена, что для решения палестино-израильского конфликта международное сообщество должно слаженно прикладывать усилия к выработке справедливого и устойчивого решения. В сложившейся ситуации необходимо, чтобы квартет международных посредников – единственно признанный Совбезом ООН механизм сопровождения ближневосточного процесса – активизировал работу. Россия, будучи членом четверки, готова работать в тесной координации с палестинцами, Израилем, арабскими партнерами и всеми заинтересованными сторонами, чтобы приблизить «выход на компромиссной развязке».

«Не снимаем с повестки дня и предложения о предоставлении московской площадки для прямых переговоров без предварительных условий между руководством Израиля и Палестины», — подчеркнул российский постпред.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к палестинскому и израильскому лидерам с призывом проявить политическую волю для достижения устойчивого и справедливого мира.

Небензя напомнил о предложении провести в Москве палестино-израильские переговоры

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Автор: Александр Люблинский
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