Небензя напомнил о предложении провести в Москве палестино-израильские переговоры

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, что предложение Москвы о предоставлении Палестине и Израилю площадке для переговоров с повестки не снималось.

Во вторник Совбез ООН провел заседание, на котором обсуждался план палестино-израильского урегулирования, предложенный Вашингтоном.

По словам Небензи, озвученная президентом США Дональдом Трампом «сделка века», как бы ее не воспринимали в мире, привлекла внимание к тому, что палестинский вопрос необходимо решать.

Россия, добавил Небензя, убеждена, что для решения палестино-израильского конфликта международное сообщество должно слаженно прикладывать усилия к выработке справедливого и устойчивого решения. В сложившейся ситуации необходимо, чтобы квартет международных посредников – единственно признанный Совбезом ООН механизм сопровождения ближневосточного процесса – активизировал работу. Россия, будучи членом четверки, готова работать в тесной координации с палестинцами, Израилем, арабскими партнерами и всеми заинтересованными сторонами, чтобы приблизить «выход на компромиссной развязке».

«Не снимаем с повестки дня и предложения о предоставлении московской площадки для прямых переговоров без предварительных условий между руководством Израиля и Палестины», — подчеркнул российский постпред.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к палестинскому и израильскому лидерам с призывом проявить политическую волю для достижения устойчивого и справедливого мира.