Минздрав оправдал камеры в кабинете гинеколога, назвав кабинет врача публичным местом

Жительница Калининграда Екатерина Серебрянникова обратилась в прокуратуру с жалобой на женскую консультацию, в кабинете гинеколога которой установлена камера. В ответ на жалобу Минздрав назвал женскую консультацию публичным местом.

Женщина заметила камеру в кабинете во время приема врача. О съемке ее никто не предупреждал. Юристы подтвердили, что вести съемку в кабинете врача незаконно.

«В министерство здравоохранения я написала обращение еще 11 октября прошлого года, они ответили быстро. Ответ был таким, что консультация — это публичное место», — сказала Серебренникова РИА Новости.

Следующее обращение, в котором содержались требования запретить незаконную съемку из-за нарушения закона о неприкосновенности частной жизни и демонтировать камеры, девушка направила в региональную прокуратуру. Надзорное ведомство, в свою очередь, перенаправило обращение в женскую консультацию, откуда пришел ответ, что медучреждение не нарушает права пациентов. Сейчас по факту установки камер в кабинетах гинекологов Калининграда ведется доследственная проверка.