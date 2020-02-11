Власти Нижегородской области направят 834,5 миллиона рублей на поддержку семей с детьми

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год, который предусматривает выделение значительных средств на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба правительства региона.

«На поддержку нижегородских семей с детьми за счет бюджета области планируется выделить 834,5 миллиона рублей на условиях последующего софинансирования с федеральным бюджетом», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам Никитина, 456,4 миллиона рублей направят на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и 78,2 миллиона – на выплаты в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Еще 276,6 миллиона рублей из бюджета направят на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.

Губернатор подчеркнул, что большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была посвящена именно развитию демографии, поэтому региональные власти ставят вопрос поддержки молодых семей с детьми на первое место.