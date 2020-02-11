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20:37   11 Февраля 2020
Россия

Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

Срок получения материнского капитала предложили сократить с 15 до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств, сообщается на сайте «Единой России».

На сегодняшний день для получения маткапитала нужно собрать от 18 документов. Депутаты ЕР предложили сократить это количество до одного документа в электронном виде.

«За счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до пяти дней, и семьи будут получать маткапитал фактически в беззаявительном порядке.», – говорится в сообщении.

С 1 января 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина все семьи получат 466 617 рублей за рождение первенца и и 616 617 рублей за рождение второго ребенка. Кроме того, 616 617 рублей получит семья в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года, при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #ер #маткапитал

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