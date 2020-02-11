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Украина не видит оснований назначать посла РФ

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20:27   11 Февраля 2020
Россия

МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ

МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ

МИД Украины заявил об отсутствии оснований назначать посла в России. Об этом стало известно во вторник, 11 февраля. 

«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», — сообщает украинское ведомство. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности возвращения посла Украины в Москву. Он отметил, что российская сторона была бы не против. Ведь Москва и Киев даже в нынешних условиях тесно связаны в экономической, транспортной сферах, а также в семейных связях. 

При этом в МИД Украины подчеркнули, что отправка украинского посла в Москву пока не планируется.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество

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