Украина не видит оснований назначать посла РФ, сообщили в украинском МИД.

«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», — заявили в МИД Украины во вторник в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ «не против» назначения российского и украинского послов в Украине и России соответственно. Он отметил, что ранее послы были отозваны по инициативе украинской стороны. В свою очередь, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что взаимное возвращение послов произойдет после завершения конфликта в Донбассе.

В настоящее время украинской дипмиссей в Москве руководит временный поверенный в делах Украины в РФ, а посольством России на Украине руководит временный поверенный по делам РФ на Украине.