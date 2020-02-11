Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

 МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ

МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ
Украина не видит оснований назначать посла РФ

Украина не видит оснований назначать посла РФ

 Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов

Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов
Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

 Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции
Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

 МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ

МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ
Украина не видит оснований назначать посла РФ

Украина не видит оснований назначать посла РФ

 Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов

Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов
Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

 Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции
20:19   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украина не видит оснований назначать посла РФ

Украина не видит оснований назначать посла РФ

Украина не видит оснований назначать посла РФ, сообщили в украинском МИД.

«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», — заявили в МИД Украины во вторник в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ «не против» назначения российского и украинского послов в Украине и России соответственно. Он отметил, что ранее послы были отозваны по инициативе украинской стороны. В свою очередь, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что взаимное возвращение послов произойдет после завершения конфликта в Донбассе.

В настоящее время украинской дипмиссей в Москве руководит временный поверенный в делах Украины в РФ, а посольством России на Украине руководит временный поверенный по делам РФ на Украине.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #послы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...