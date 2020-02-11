Глава МИД Белоруссии и посол РФ обсудили актуальные вопросы сотрудничества стран

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и посол РФ Дмитрий Мезенцев в ходе встречи обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, а также график предстоящих контактов на различных уровнях», – говорится в сообщении.

7 февраля президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по актуальным вопросам взаимного сотрудничества, в том числе в рамках договора о Союзном государстве. Президенты встретились тет-а-тет, а позже присоединились к белорусской и российской делегациям. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общение Путина и Лукашенко происходит регулярно в рабочем режиме. По словам Пескова, президенты созванивались на Новый год, чтобы поздравить друг друга.