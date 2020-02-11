Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

 МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ

МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ
Украина не видит оснований назначать посла РФ

Украина не видит оснований назначать посла РФ

 Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов

Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов
Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

 Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции
Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

Срок получения маткапитала сократили до пяти дней

 МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ

МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в РФ
Украина не видит оснований назначать посла РФ

Украина не видит оснований назначать посла РФ

 Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов

Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов
Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

 Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции
20:05   11 Февраля 2020
Россия

ФАН опубликовало эксклюзивное видео с обысками у сторонника Ходорковского

ФАН опубликовало эксклюзивное видео с обысками у сторонника Ходорковского

Федеральное агентство новостей опубликовало эксклюзивное видео, на котором изображен обыск дома активиста «Открытой России» (признана нежелательной в России) Максима Верникова в марте 2019 года. Об этом стало известно во вторник, 11 февраля. 

По данным агентства, в распоряжении редакции оказалось дополнительное видео с обыска у Верникова, на котором видно, что его семья самостоятельно открыла дверь и впустила СОБР.

Во время обыска у активиста были найдены технические устройства, а также карты и атрибутика «Открытой России» и плакаты со многих мероприятий организации. 

Отмечается, что бывший координатор НКО в Свердловской области начал сотрудничать с «Открытой Россией» уже после того, как ее признали нежелательной организацией. Верников до последнего отрицал свои связи с движением Михаила Ходорковского, однако факты говорят об обратном. 

Напомним, Максима Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ. Он стал первым осужденным по статье 284.1 УК РФ — «Сотрудничество с нежелательной организацией».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #открытая россия #ходорквоский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...