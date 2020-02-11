ФАН опубликовало эксклюзивное видео с обысками у сторонника Ходорковского

Федеральное агентство новостей опубликовало эксклюзивное видео, на котором изображен обыск дома активиста «Открытой России» (признана нежелательной в России) Максима Верникова в марте 2019 года. Об этом стало известно во вторник, 11 февраля.

По данным агентства, в распоряжении редакции оказалось дополнительное видео с обыска у Верникова, на котором видно, что его семья самостоятельно открыла дверь и впустила СОБР.

Во время обыска у активиста были найдены технические устройства, а также карты и атрибутика «Открытой России» и плакаты со многих мероприятий организации.

Отмечается, что бывший координатор НКО в Свердловской области начал сотрудничать с «Открытой Россией» уже после того, как ее признали нежелательной организацией. Верников до последнего отрицал свои связи с движением Михаила Ходорковского, однако факты говорят об обратном.

Напомним, Максима Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ. Он стал первым осужденным по статье 284.1 УК РФ — «Сотрудничество с нежелательной организацией».